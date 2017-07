Hervorming civiele bescherming niet zo "evident": Jambon richt taskforce op

Dit voorjaar besloot minister Jambon om vier van de zes kazernes van de civiele bescherming te sluiten. Enkel de posten in Brasschaat en Crisnée blijven over. Dringende eerstelijnstaken - zoals uitrukken bij brand of verkeersongevallen - komen voortaan niet meer bij de civiele bescherming terecht. Daarvoor rekent Jambon overal op de brandweer.



De regeling moet een einde maken aan de huidige praktijk waarbij sommige kazernes van de civiele bescherming in hun buurt ook brandweertaken uitvoeren of ziekenwagens op pad sturen.



Voor elke site wordt nu een taskforce opgericht om de overgang te begeleiden. Daarin zetelen vertegenwoordigers van het federale en het lokale niveau. De teams moeten onder meer zorgen voor een correcte overdracht van sites, gebouwen en materiaal. Ze moeten ook zorgen dat de brandweer- en ambulancediensten gegarandeerd blijven en dat het veiligheidsniveau op peil blijft. Tot slot moeten ze ook een overgang voor het personeel uitwerken.