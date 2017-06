Herschikking Brussels bestuur pas in september rond

Kort na het uitbreken van het schandaal rond Samusocial, met Yvan Mayeur en Pascale Peraïta in de hoofdrol, werd besloten om de sjerp toe te vertrouwen aan schepen Philippe Close. Zijn kandidatuur is naar de Brusselse minister-president gestuurd en moet nog een hele weg afleggen voor de PS'er officieel zijn functie kan opnemen. De gemeenteraad van maandag zal dus nog niet door Close worden voorgezeten.



De nieuwe burgemeester zal ook pas in september worden vervangen als schepen, door iemand van MR. In principe gaat het om David Weytsman, maar die is in het Brussels parlement ook opvolger van de Ukkelse schepen Boris Dilliès, die mogelijk burgemeester wordt. De Ukkelse burgemeester Armand De Decker is immers opgestapt. Als Dilliès het haalt, gaat Weytsman naar het parlement en wordt Clémentine Barzin mogelijk schepen.



Maandag wordt schepen Ahmed El Ktibi wellicht wel al voorzitter van het OCMW, in opvolging van Pascale Peraïta. Hij wordt als schepen opgevolgd door Khalid Zian (PS).



Ans Persoons van sp.a wordt in principe niet vervangen als schepen.