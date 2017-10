Herrmann-Debrouxviaduct weer open voor het verkeer

Het Herrmann-Debroux-viaduct in Oudergem is afgelopen nacht opnieuw opengegaan voor het verkeer. Dat meldt Brussel Mobiliteit.

De Brusselse autoriteiten hadden gisteren nog laten weten dat het viaduct pas rond de middag ging worden opengesteld.



Het Herrmann-Debrouxviaduct moest vrijdagnacht worden gesloten nadat schade aan de betonstructuur werd vastgesteld. Aan de structuur werd schade vastgesteld over een afstand van tien meter, en die schade brengt stabiliteitsrisico's met zich mee. Zowel de draagcapaciteit van het viaduct als de staat van het beton in de bewuste zone werden bijkomend geanalyseerd.



Het viaduct is een van de drukste verkeersaders in de hoofdstad. De sluiting had een zware impact op de reistijd van heel wat automobilisten die Brussel willen verlaten en binnenrijden.