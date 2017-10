Helikopter stort neer bij luchtdoop in Namen: drie gewonden

Bij een helikopterongeval in Temploux, in de provincie Namen, zijn zondagnamiddag drie gewonden gevallen. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar, zo meldt burgemeester van Namen, Maxime Prévot.

Het ongeval gebeurde iets na 13 uur. Net na het opstijgen zou de helikopter motorproblemen hebben gekregen, maar over de precieze omstandigheden van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Het toestel stortte neer op zijn flank.



Er kwamen meteen verschillende ambulances ter plaatse om de inzittenden af te voeren. Er werd ook een grote veiligheidsperimeter ingesteld. Om 14.30 uur wordt op het vliegveld van Temploux een persconferentie gehouden.