Heeft de rectorverkiezing zijn beste tijd gehad?

In Leuven regende het klachten en won uitdager Luc Sels met een bijzonder klein verschil. In Gent leek Rik Van de Walle op weg naar een afgetekende overwinning, maar is de universiteit nu al maandenlang in de ban van een verkiezing zonder einde. “Geen enkel duo kan nog een tweederdemeerderheid halen, zoveel is nu wel duidelijk”, stelt professor gynaecologie en lid van de Raad van Bestuur Petra De Sutter (UGent). “Ik denk dat er veel onvrede leeft, maar dat vooral het systeem niet deugt.”