Gul geven of gal spuwen: wat doet u als men u aanspreekt voor het goede doel?

Emoschenken

U kunt geen fondsenwerver tegen het lijf lopen of u zet fluks uw handtekening onder een doorlopende opdracht voor uw bank? Dan behoort u mogelijk tot de groep die in het jargon wordt bestempeld als ‘emoschenkers’. U vertoeft in goed gezelschap, want zo’n 60 procent van de Belgen laat zich weleens over de streep trekken door een goed doel.