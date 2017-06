Grote belangstelling voor dialoogplatform Brussels Airport Company

Brussels Airport Company (BAC) heeft donderdagavond in het Sheraton Hotel op de luchthaven een informatiesessie gehouden voor de meer dan 230 personen die zich kandidaat hebben gesteld om deel te nemen aan Forum 2040, een dialoogplatform dat BAC in het leven wil roepen om van gedachten te wisselen over haar strategische visie. Een onafhankelijke jury zal uit deze groep tegen eind augustus een 80-tal personen kiezen die effectief kunnen deelnemen.

In een mededeling wijst BAC erop dat de 'Stategische Visie 2040' bedoeld is om de luchthaven voor te bereiden op de toekomst. Binnen Europa zijn, wegens de verwachte groei van het aantal passagiers en vracht, de groeiopportuniteiten het grootst voor middelgrote hubs zoals Brussels Airport die hun volledig potentieel nog niet bereikt hebben. BAC wil naar eigen zeggen met dit visieplan de kansen grijpen om die groei naar zich toe te trekken en jobs en welvaart te creëren.



In het Forum 2040 moeten onder meer omwonenden, actiegroepen, bedrijven, experten en lokale besturen vertegenwoordigd zijn. De luchthavenuitbater verwacht dat deze dialoog nieuwe informatie en inzichten oplevert die de Strategische Visie 2040 kan verrijken en verfijnen.



Bij de aanvang hielden donderdagavond 8 leden van het Burgerforum, dat bewoners uit Kortenberg, Zaventem en Steenokkerzeel en lokale Natuurpuntafdelingen omvat, een ludieke protestactie. De actievoerders bestempelen het Forum 2040 als een vorm van nepinspraak. De groep verwijst hierbij onder meer naar het feit dat BAC wat haar uitbreidingsplannen betreft de keuze laat tussen de verlenging van de taxibaan aan piste 25L en de verlenging zelf van deze baan richting Erps-Kwerps. Omdat beide opties negatief zijn voor de leefbaarheid gaat het volgens het Burgerforum om een keuze tussen de pest en de cholera.