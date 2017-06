Grondwettelijk Hof verwijst dossier kerncentrales door naar Europees Hof van Justitie

De federale regering besloot in 2016 om de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 - de oudste in ons land - met tien jaar te verlengen. De milieuorganisaties vonden dat "onverantwoord en onwettig", omdat de regering de beslissing nam zonder milieu-effectenrapport of publieke consultatie.

Het Grondwettelijk Hof doet voorlopig nog geen uitspraak ten gronde over de zaak, maar stelt een reeks "prejudiciële vragen" aan het Europese Hof van Justitie. Wanneer de zaak daar voorkomt, is nog niet duidelijk. Negen vragen om precies te zijn, nog zonder de subvragen erbij geteld.