Rond 13.30 is in Genk een goederentrein ontspoord, meldt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. Er vielen geen gewonden en er zijn geen gevolgen voor het reizigersverkeer.

Het gaat om een trein van twaalf wagons, die op weg was naar Italië. "De derde en vierde wagon zijn van het spoor gegleden, ze zijn niet gekanteld. De oorzaak is momenteel niet duidelijk, er wordt meteen een onderzoek gestart", stelt Baeken.



Ook de schade is op dit moment moeilijk in te schatten.