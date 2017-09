Ghelamco daagt uitgever kritisch boek voor rechter: zitting uitgesteld tot november

Het baseert zich daarvoor op de titel en de korte samenvatting die in de najaarsfolder van de uitgeverij staat, want het boek is nog niet klaar. "Dit kan onherroepelijke schade aanbrengen aan ons merk. Bovendien is zowel Ghelamco als Ghelamco arena een beschermde merknaam", zegt bestuurder Philip Neyt.

Volgens auteur Ignace Vandewalle viseert hij Ghelamco nochtans niet. "Ik hou een pleidooi voor de politieke ontvoogding van de sport en schets hoe de wet op de overheidsopdrachten wordt overtreden. Ghelamco is enkel de case waaraan het boek is opgehangen."

Ook een doorn in het oog van Ghelamco: Vandewalle contacteerde de bouwpromotor of zijn CEO niet bij het schrijven van het boek.