Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek roept iedereen op om op zoek te gaan naar vliegende herten: de grootste kevers van ons land. De soort is heel zeldzaam en daarom willen wetenschappers in kaart brengen waar ze precies zitten. En het is er het moment voor, want de kevers zijn net uitgevlogen en ze leven maar een maand.