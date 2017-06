Gewelddadige Genkenaar slaat restaurantuitbater ziekenhuis in - zaak gaat failliet

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 46-jarige Genkenaar veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een boete van 1.200 euro. De man had er in 2014 mee gedreigd om een Italiaans restaurant op te blazen als zijn vriendin, die hij belaagde en bedreigde, er niet meteen zou vertrekken. Hij viel ook de restauranteigenaar aan. Die belandde in het ziekenhuis en kon vier maanden niet werken. Zijn zaak ging overkop.

De man met Italiaanse roots keerde na het uitzitten van een gevangenisstraf in Duitsland voor een drugstransport in 2014 terug naar zijn vrouw in Genk. Via enkele vrienden vernam de Genkenaar dat zijn vrouw een relatie onderhield met een vriendin van haar.

Achtervolging De man vond dat een schande en werd daar ook over aangesproken door zijn vrienden. Hij belaagde zijn vrouw en haar vriendin per telefoon en dreigde ermee hen iets aan te doen. Op 30 april 2014 kwam het tot een eerste gewelddadige aanvaring nadat zijn vrouw het appartement van haar vriendin had verlaten. Hij reed haar achterna en aan een rood licht probeerde hij haar autodeuren te openen.