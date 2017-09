Geweld op agenten in Borgerhout: 20-jarige verdachte aangehouden

De man heeft volgens camerabeelden een agent een trap in zijn kruis gegeven en heeft ook met een projectiel, mogelijk een drankblikje naar de agenten gegooid. Hij staat bij het gerecht bekend voor eerdere feiten en maakte zich al schuldig aan diefstallen, diefstallen met geweld, inbraken en enkele drugsfeiten.



Er wordt de man weerspannigheid in bende als hoofd van de weerspannigheid of als aanstoker, en voorzien van wapens, opzettelijke slagen en verwondingen, met voorbedachten rade en bendevorming ten laste gelegd. De verdachte riskeert bij veroordeling een opsluiting tot 10 jaar cel.



Het parket had gisteren laten weten dat het op basis van beeldmateriaal verschillende verdachten trachtte te identificeren en dat er effectief sprake was geweest van geweld. Eerder opgedoken smartphonebeelden hadden daar twijfel over gezaaid. Het parket zal de opgepakte verdachte laten voorleiden bij de onderzoeksrechter voor onder meer slagen en verwondingen met voorbedachten rade en voor bendevorming en het zal om zijn verdere aanhouding vragen.



Het onderzoek naar andere verdachten gaat verder. Er worden nog minstens drie tot vier andere verdachten opgespoord.



Het incident aan de Turnhoutsebaan ontstond toen twee leden van het fietsteam van de Antwerpse lokale politie een vrouw wilden arresteren die met haar wagen gevaarlijk rijgedrag had vertoond en zelfs aan hoge snelheid in de richting van de agenten was gereden voor ze tegen een metalen beugel tot stilstand kwam. Enkele omstaanders belaagden volgens politie en parket de agenten tot twee keer toe, waardoor zij versterking moesten inroepen en een tweede inzittende van het voertuig in kwestie te voet de vlucht kon nemen.