Genie Laurent (7) gaat aan de slag als wetenschappelijk onderzoeker in Amsterdam

"Als hij in dit tempo verdergaat, zit hij volgend jaar aan de universiteit", zei Alexander Simons begin november vorig jaar. Zijn zoon Laurent was toen 6 jaar en mocht al naar het eerste middelbaar in Amsterdam. De jongen werd geboren in Oostende, maar woont nu in Nederland, met zijn vader die er als tandarts werkt en zijn moeder Lydia die manager is van de tandartsenpraktijk.