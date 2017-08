Gemeenteraad verklaart Haaltert voor vierde keer onbestuurbaar

"Het is geen verrassing, maar we hadden gehoopt dat deze carrousel geen vierde keer zou worden opgestart. Ze doen dit tegen beter weten in: als een kleuter die een snoepje niet krijgt", klinkt het bij de N-VA van burgemeester Veerle Baeyens. "Politieke spelletjes op de kap van de belastingbetaler", vindt meerderheidspartij sp.a.



De politieke impasse in Haaltert escaleerde vorig jaar, toen twee leden van coalitiepartner Open & Liberaal samen met CD&V en Centrumlijst VLD de gemeente een eerste keer onbestuurbaar verklaarden. Verschillende bemiddelingspogingen van Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers volgden.



In november van 2016 en in maart van 2017 werd de gemeente nogmaals onbestuurbaar verklaard, maar de Raad van State oordeelde begin deze week dat Haaltert niet structureel onbestuurbaar is. CD&V spreekt dat arrest tegen en houdt vol dat de blokkering niet het gevolg is van persoonlijke politieke ambities, maar dat een verschil in beleidsvisie heeft geleid tot de feitelijke onbestuurbaarheid van de gemeente.