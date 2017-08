Gemeentelijk rampenplan tijdelijk afgekondigd in Nevele door brandende vrachtwagen

In Nevele, in de provincie Oost-Vlaanderen, is het gemeentelijk rampenplan van kracht vanwege een brandende vrachtwagen in de buurt van het station van deelgemeente Hansbeke. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door de brandweer van Nevele. Omstreeks 4.15 uur werd het rampenplan weer opgeheven.

Afkondiging gemeentelijk nood- en interventieplan naar aanleiding van brand in Hansbeke. Meer info op https://t.co/iWovySAoIX. — Gemeente Nevele(@ GemeenteNevele) 26/08/17 02:00 Momenteel worden er metingen uitgevoerd. Van zodra de resultaten gekend zijn, zullen wij hierover verder informeren. (1/2) — Gemeente Nevele(@ GemeenteNevele) 26/08/17 02:00 Tot nader order blijft de oproep gelden om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. (2/2) #Hansbeke #brand — Gemeente Nevele(@ GemeenteNevele) 26/08/17 02:00 Aan de bewoners werd gevraagd om de ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven terwijl er metingen werden gedaan naar de samenstelling van de rookpluim.



Het rampenplan werd weer opgeheven "nadat de resultaten van 6 luchtmetingen op het grondgebied van Nevele en Deinze allemaal negatief bleken", aldus de gemeente op haar website. "De bevolking hoeft ramen en deuren dus ook niet langer gesloten te houden. De bluswerken waren rond dat tijdstip (04.15 uur) ook zo goed als afgerond."