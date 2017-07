Geert Versnick mag negen betaalde mandaten houden

Versnick kwam de voorbije dagen in opspraak door zijn onnodige tussenstoppen en hoge onkostennota's in Bangkok. De Open Vld'er zag zich genoodzaakt om, na zijn eerder ontslag uit Gentse gemeenteraad, nu ook vervroegd de Oost-Vlaamse provincieraad te verlaten.



Dat wil niet zeggen dat hij zonder job of inkomen valt. Hij blijft op post bij een aantal belangrijke strategische functies die hij rechtstreeks of onrechtstreeks te danken heeft aan zijn partij. "Zijn bestuurskunde werd nooit in vraag gesteld", zegt de woordvoerster van voorzitster Gwendolyn Rutte in Het Nieuwsblad. "Hij is een goed bestuurder. Dat is een serieuze verantwoordelijkheid. Hij kiest nu daarvoor en zegt de politiek vaarwel."