Geen treinverkeer tussen Antwerpen en Gent: "Wellicht hele dag hinder"

Een niet volledig afgelaten kraanarm heeft over een lengte van ruim 300 meter boven beide sporen de bovenleiding beschadigd. Ook een bovenleidingspaal werd scheef getrokken. "We stellen alles in het werk om de schade zo snel mogelijk te herstellen, maar het gaat nog een tijd duren, nu naar verwachting tot na de avondspits", zegt Baeken.



Vorige week deed zich in Froyennes (op de lijn Doornik-Moeskroen) een gelijkaardig incident voor. "Infrabel heeft al meermaals gesensibiliseerd en ik herhaal de oproep: chauffeurs controleer voor het vertrek of je lading niet te hoog is".



Door het incident rijden er geen rechtstreekse treinen tussen Gent en Antwerpen. De NMBS stelt reizigers alternatieven voor. Wie van Gent naar Antwerpen wil met de trein, kan via Mechelen omrijden. Tussen Antwerpen-Centraal en Lokeren rijden pendeltreinen, tussen Lokeren en Gent-Dampoort is een vervangende busdienst ingelegd en tussen Gent-Dampoort en Gent Sint-Pieters rijden pendeltreinen.