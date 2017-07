Gedrukte boeken en werken binnenkort toegankelijker voor blinden en slechtzienden

In de hele Europese Unie leven er naar schatting meer dan dertig miljoen mensen die blind of slechtziend zijn. Van alle boeken die worden gepubliceerd is slechts zeven tot twintig procent beschikbaar in een formaat dat voor hen toegankelijk is.



Dat probleem wordt nu verholpen. Blinden en hun belangenorganisaties zullen aan auteursrechthouders geen toestemming meer moeten vragen om hun boeken, kranten, tijdschriften en andere werken in een aangepast formaat ter beschikking te stellen. Ze zullen ook gemakkelijker werken uit andere landen kunnen lezen of beluisteren.



Het Europees Parlement keurde donderdag de wetswijziging goed die in mei met de lidstaten overeengekomen werd. Die lidstaten zullen uitgevers waarvan de boeken in voor blinden toegankelijke formaten worden omgezet beperkte compensaties mogen bieden.