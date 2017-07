Gebroken harten brengen op

Grote trendsetter is de Canadese relatiebreukcoach slash yogatherapeute slash expert in mindfulness Natalia Juarez. Naast een gids om een huwelijk tactvol af te zeggen, biedt ze haar klanten via haar website betterbreakups.com ook begeleiding via Skype, e-mail en social media – en dat 24/7.

Dat dat ook een serieuze duit mag kosten, bewijst het verhaal van Adam in The Guardian: bijna 2.200 euro telde hij neer voor de zes maanden durende weg naar zielenrust. Typisch Ameri­kaanse zottigheid? Negatief, want ook in onze ­contreien zijn er verschillende zelfopgeleide ondernemers die deze nieuwe niche in de therapie ver­kennen.