Gatz vindt "islamsafari" van Wilders en Dewinter in Molenbeek "walgelijk"

"In Nederland is het gelukkig nog niet zo ver gekomen, daarom wou Wilders met eigen ogen zien hoe het in Brussel is gesteld", aldus Dewinter. "Ik zal hem meenemen naar Molenbeek, dat intussen meer lijkt op een kasba in Marokko dan op een Europese stad. Daarna gaan we ook naar de Grote Moskee in het Jubelpark, die in handen is van Saoedie-Arabië".