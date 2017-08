Gaia dient klacht in tegen kweker: "Kippen ruimen om economische redenen kan niet"

Dierenrechtenorganisatie Gaia wil klacht indienen tegen een kweker uit de regio van Houffalize, in de provincie Luxemburg, omdat die na de vaststelling dat zijn eieren fipronil bevatten al zijn kippen liet doden. "De klacht wordt donderdag of vrijdag ingediend bij het Luxemburgse parket", bevestigt Gaia-topman Michel Vandenbosch informatie die eerder in de kranten van Sudpresse stond.

Gaia vindt dat het niet kan dat de man zijn 35.000 kippen liet ruimen om economische redenen. "Het doden van de kippen was niet nodig. Volgens verscheidene toxicologen verdwijnt de fipronil na enkele weken vanzelf. De kweker deed dit enkel zodat zijn bedrijf gedeblokkeerd zou worden en verving zijn kippen", zegt Vandenbosch.



Volgens het Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werden sinds de start van de crisis 86 bedrijven geblokkeerd. Op dit moment zijn er dat nog maar 50.



De kweker uit Houffalize was echter de enige die zijn kippen liet ruimen. Noch het FAVV, noch Gaia hebben weet van andere gevallen.



"De klacht die we indienen, moet als voorbeeld dienen", aldus nog Vandenbosch.