Fregat Marie-Louise is terug van missie

Het fregat Louise-Marie is weer thuis na een missie van anderhalve maand op de Middellandse Zee. Het schip meerde vandaag aan in aanwezigheid van tientallen familieleden van de bemanning. Het fregat heeft er een bewogen reis op zitten met onder meer de redding van een vluchtelingenbootje.



Het fregat vertrok op 12 juni naar de operatiezone in de Middellandse Zee in het kader van de Europese opdracht Sophia. F931 Louise-Marie had twee opdrachten, enerzijds de strijd opvoeren tegen mensensmokkel en het in kaart brengen van smokkelmodellen, en anderzijds de strijd tegen illegale wapenhandel.



Tijdens die opdracht waren er 23 tussenkomsten voor heling en voerde de alouette 29 vluchten uit, maar de meest in het oog springende tussenkomst was een reddingsoperatie waarbij 118 vluchtelingen gered werden uit een rubberbootje, waaronder 6 vrouwen, 39 kinderen en een baby van enkele dagen oud.



Louise-Marie en haar 176 bemanningsleden nemen de komende weken vakantie om dan in het najaar opnieuw opdrachten uit te voeren in de Baltische Zee en voor de Schotse kust.