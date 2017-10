Freddy Horion: "Het gevangenissysteem faalt"

Zesvoudig moordenaar Freddy Horion hekelt het gevangenissysteem in België. "Volgens mijn papieren kom ik vrij in het jaar 9999. Kunnen ze een mens nog meer voor zot houden?"

Aanleiding is een reportage van het Eén-programma Pano over Horion en seriedoder Staf Van Eyken, alias de Vampier van Muizen. Horion begrijpt niet waarom hij eeuwig in de cel moet blijven. "Zo werkt een rechtsstaat niet. Je wordt gestraft met een doel: re-integratie. Als je iemand 38 jaar in de gevangenis laat zitten, geef je toe dat het systeem faalt."

Van Eyken denkt daar anders over. Hij is net blij dat hij niet meer kan buitenkomen. Omdat hij zichzelf niet vertrouwt. "Wat ik heb gedaan, is gruwelijk. Hierbinnen heb ik mijn structuur. Hier kan ik leven. Ik denk niet dat ik dat buiten kan."