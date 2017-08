Franse gemeenschapsregering maakt rentree in onuitgegeven omstandigheden

Dat cdH-voorzitter Benoît Lutgen in juni de stekker uit zijn coalities met de PS trok, hebben de socialisten hem nog niet vergeven. "Verrader", klonk het vandaag nog bij voorzitter Elio Di Rupo in Le Soir. Maar niettemin willen de socialisten dat de Franse gemeenschap in een "constructief" en "ernstig" klimaat kan blijven functioneren, verluidde in de entourage van minister-president Rudy Demotte. Het is ook de boodschap die bij de cdH-ministers weerklinkt. "Al sinds het begin van de zomer is het onze prioriteit om een goede werking binnen het kader van onze respectievelijke bevoegdheden te verzekeren. Dat is onze verantwoordelijkheid tegenover de sectoren en burgers", stelt viceminister-president Alda Greoli.

Studietoelates

Ten bewijze, de agenda van de ministerraad van morgen telt een dertigtal punten en in sommige dossiers moeten daadwerkelijk nog beslissingen genomen worden, en niet over details. Zo wordt er gesproken over de toekenning van verscheidene subsidies of over de aanpassing van het systeem van studietoelages. De ministers zouden ook een oriëntatienota goedkeuren over het participatieve kader van het pact voor kwaliteitsvol onderwijs.



Ook opnieuw op tafel: de toekenning van subsidies aan verscheidene jeugdzorginstellingen. Dat dossier blokkeerde het cdH in juli nog omdat het geld vooral ten goede zou komen van verenigingen die rechtstreeks of onrechtstreeks van de PS afhangen. Een beslissing wordt niet verwacht. "Het problematische karakter van sommige dossiers blijft bestaan en vertraagt de goedkeuring van subsidies", erkent Greoli. "We blijven samenwerken met de socialistische partij om binnenkort een oplossing te vinden in het belang van de kinderen."



Aangezien het cdH en MR er niet in slagen om DéFi aan boord te hijsen en een nieuwe meerderheid op de been te brengen, lijken cdH en PS veroordeeld om misschien wel tot de verkiezingen van 2019 samen te werken. Om de lopende zaken te beheren? Of toch het regeerakkoord verder uit te voeren? "Die vraag is voorbarig. De teams blijven de dossiers voorbereiden zodat ze klaar zijn als de tijd rijp is", klinkt het bij Greoli. Demotte lijkt zich nog niet af te keren van het regeerakkoord. "Er is geen reden om dat in vraag te stellen. Er is een contract. We zullen onze job doen...".