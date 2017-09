Francken: "Soedanese indentificatie-ambtenaren zijn geen geheime agenten"

Francken, momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de VN, reageert kalm op de commotie. Zo'n identificatiemissie is volgens hem nodig en ook niet uitzonderlijk. "We doen het net als vele andere Europese landen, met veel Afrikaanse staten. Zoiets met Soedan ondernemen is niet uitzonderlijk, dat gebeurt bijna elke week", verklaarde hij.

De missie bestaat volgens de staatssecretaris uit drie ambtenaren van het Soedanese ministerie van Binnenlandse Zaken. "Ze zijn gescreend door de Belgische inlichtingendiensten, en het zijn geen geheime agenten", benadrukte Francken. Premier Charles Michel, ook in New York, wil voorlopig niet reageren.

De Soedanese "identificatiemissie" is sinds maandag in het land. De bedoeling is dat de officiële delegatie uit Khartoem haar landgenoten in het Maximiliaanpark en aan het Noordstation identificeert. De Soedanezen zijn ook bereid de nodige reisdocumenten af te leveren om de illegale Soedanezen terug te laten keren naar hun thuisland.

Over de missie ontstond heel wat commotie. Midden-Oosten-kenner Koert Debeuf zei in De Morgen te vrezen dat het gaat om "mensen van de meest criminele geheime politie ter wereld". Hij verdedigde dat standpunt vanavond in De afspraak. "Ik ben er 99 procent zeker van dat het gaat om geheime agenten die politieke tegenstanders willen opsporen."

Ook de Franstalige Mensenrechtenliga (LDH) is ervan overtuigd dat de missie bestaat uit Soedanese geheime agenten, en ook Groen en de PS stellen zich vragen bij de aanpak van Francken. Ecolo-Groen vraagt tekst en uitleg in de commissie Binnenlandse Zaken, de Franstalige socialisten vragen een debat in de plenaire Kamer.