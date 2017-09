Francken: kritiek Amnesty is 'intellectueel oneerlijk'

'Ik kan geen mensen reloceren die nooit toegekomen zijn in Italië of Griekenland'

Hij legt uit dat het relocatiebesluit tot stand kwam in volle asielcrisis. Dat besluit legt de Europese lidstaten een verplichting op om een aantal asielzoekers uit landen met een hoge erkenningsgraad als vluchteling over te nemen van buitengrenslanden Griekenland en Italië. De facto ging het volgens de staatssecretaris om Syriërs en Eritreërs.

"We zitten op koers en tonen onze solidariteit met de landen aan de buitengrens van Schengen", reageert Francken op zijn weblog.

Het geschatte aantal werd toen op 160.000 asielzoekers vastgelegd. Dat aantal werd echter nooit gehaald als gevolg van de deal tussen Europa en Turkije en het sluiten van de Balkanroute.

"Griekenland heeft momenteel zelfs bijna niemand meer om te reloceren", luidt het. "Ik kan geen mensen reloceren die nooit toegekomen zijn in Italië of Griekenland. Van de mensen die wel toegekomen zijn, nemen wij ons aandeel over".

Hij wijst er nog op dat de Europese Commissie ons land geen slechte punten geeft in haar opvolgingsrapporten. "Griekenland en Italië zijn tevreden met onze inspanningen", besluit de staatssecretaris.