Foorkramers en "veganisten" op de vuist na opmerking over pony's: "Niet beschaamd?"

Een bezoeker had naar verluidt aan de uitbater van het kermiskraam gevraagd of hij niet beschaamd was dat hij de dieren urenlang rondjes laat ronddraaien. Die opmerking schoot bij de foorkramer in het verkeerde keelgat, waarop hij samen met collega's de kermisganger aanviel. Pogingen om de vechtersbazen uit elkaar te halen, mislukten. Een 15-tal personen raakte betrokken bij het gevecht. De bezoeker kreeg rake klappen en hield aan de aanvaring een gebroken arm, een hersenschudding en een gapende hoofdwonde over.



De foorkramers hebben bij de politie een klacht ingediend tegen de groep van vijf kermisgangers, meldt La Dernière Heure. Nog volgens de Franstalige nieuwswebsite waren de bezoekers veganisten.



Foorkramer Patrick De Corte springt in de bres voor zijn collega's. "Ieder jaar krijgen zij dezelfde opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Mijn collega's zijn verdrietig, gedemoraliseerd en boos door de kritiek. Hun beroep is hun passie en ze houden van de dieren. Ik begrijp dat ze na de zoveelste commentaar uit hun sloffen kunnen schieten. Dat is toch normaal?" De Corte wijst er nog op dat ritten met pony's niet verboden zijn op kermissen totdat het tegendeel bewezen is.