Fles met methanol gevonden in zomerbar waar Sarah (29) ging drinken voor ze stierf: bar meteen gesloten

In overleg met het federaal voedselagentschap FAVV, parket en politie heeft Izegems burgemeester Bert Maertens vandaag de sluiting en verzegeling van de Pulo Bar bevolen. De zomerbar opende enkele weken geleden in de Ambachtenstraat. De pop-up is aan zijn derde editie toe, na een zomerbar in Ardooie en een winterbar in Kuurne.



"We kunnen geen enkel risico nemen", zegt burgemeester Maertens (N-VA). "Hoe jammer het ook is want de bar is een aantrekkingspool in Izegem."



Na het overlijden van Sarah P. (29) door een methanolvergiftiging, werden er flessen alcohol in beslag genomen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat er flessen waren die het giftige methanol bevatten. "Het gerechtelijk onderzoek wijst aan dat er een reëel gevaar voor de volksgezondheid dreigt in de Pulo Bar en dat de openbare gezondheid er in het gedrang is", klinkt het in het politiebesluit van de burgemeester, dat de sluiting beveelt.



De Pulobar had vandaag net de deuren geopend toen politie en parket ter plaatse kwamen. Er waren nog maar enkele klanten. "Het gerecht is ter plaatse. Er wordt een onderzoek gevoerd en diverse mensen worden verhoord", aldus Maertens. "De bar is tot nader order gesloten voor onbepaalde duur. Hoelang de Pulo Bar gesloten blijft, is nog onduidelijk maar wellicht voor de rest van het weekend."



De voedselinspectie komt om 19 uur ter plaatse.

Helaas moet ik Pulo Bar in Izegem tot nader bericht sluiten. Met de gezondheid van mensen neem ik vanzelfsprekend geen enkel risico. #Belga pic.twitter.com/AiZpIKCvKh — Bert Maertens(@ MaertensBert) 14/06/17 02:00