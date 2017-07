Flahaut houdt Franstalig budget op orde, ondanks scheiding met cdH

Het cdH kondigde enkele weken geleden aan niet langer te willen regeren met de PS in de Waalse regering, de regering van de Franse gemeenschap - ook bekend als de Federatie Wallonië-Brussel - en in de Brusselse regering. De doorstart van die regeringen onder een nieuwe samenstelling loopt echter niet meteen van een leien dakje.



"Ik wil de zaken correct doorgeven zodat de mensen die na ons komen, niet de hele oefening moeten overdoen", zegt minister Flahaut. De echte discussie over de begroting voor het volgende jaar, vindt traditioneel in september plaats. Volgens de Europese regels moet ons land, dus ook de gewesten en gemeenschappen, zijn begroting op 15 oktober aan Europa voorleggen. De huidige meerderheid had voor 2018 al een reeks extra uitgaven vooropgesteld, zoals 70 miljoen euro voor de uitvoering van haar Onderwijspact.



Indien er effectief een nieuwe meerderheid zonder PS in het zadel wordt gehesen, dan keert Flahaut terug naar de Kamer. Bij de verkiezingen van 2014 werd de Waals-Brabander voor de Kamer verkozen. Momenteel is Stéphane Crusnière daar zijn opvolger.