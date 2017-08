Fipronil in eieren - "De eieren op de Belgische markt zijn veilig" (FAVV)

"Met de gegevens die we op dit ogenblik hebben, kunnen we stellen dat er momenteel geen gevaar is voor onze gezondheid bij de consumptie van eieren", zegt Katrien Beullens, woordvoerster van FAVV, aan Belga.



De handel in eieren waarbij een besmetting vermoed wordt, is door het FAVV gestopt. Alle betrokken bedrijven waar mogelijk een besmetting met fipronil is, zijn geblokkeerd. Bovendien zijn er in die bedrijven stalen genomen die momenteel geanalyseerd worden. "Afhankelijk van het resultaat van die analyses kunnen misschien nog nieuwe maatregelen volgen", zegt Beullens.