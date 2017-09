In de Elzenstraat in Beveren is vanmiddag een fietser onder de wielen van een vrachtwagen terecht gekomen.

Mogelijk gaat het om een dodehoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen was even gestopt om een tractor te kunnen kruisen. Toen de bestuurder terug aanzette om te vertrekken, reed hij de fietser aan. Die kwam ten val en belandde met de onderste ledematen onder de wielen van de truck. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het UZA. ©Kristof Pieters