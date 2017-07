Fietser doodgereden tijdens Transcontinental Race, bestuurder vlucht weg

De hulpdiensten werden vanochtend rond 3 uur verwittigd, aldus een woordvoerder. Toen ze ter plaatse kwamen, was het slachtoffer al overleden. Ook de lokale politie was aanwezig. Er is een onderzoek opgestart.



Simons nam deel aan de Transcontinental Race, een fietstocht met start in Geraardsbergen en aankomst in het Griekse Meteora. De race was gisteren pas begonnen. De zware race vereist volgens de organisatoren bijzondere zelfredzaamheid, navigatietechnieken en uithouding.

De organisatie van de Transcontinental Race wil in het belang van het politieonderzoek niets zeggen, maar laat via een bericht op Facebook weten diep geschokt te zijn over het overlijden van Simons. De tocht zal niet voortijdig worden afgebroken, meldt de organistie. "Het is belangrijk dat we de wensen van Frank en zijn familie respecteren. We hebben van zijn vrouw begrepen dat hij zou hebben gewild dat de race zou doorgaan.''