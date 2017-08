Federale politie koopt mobiele scanners voor achtergelaten bagage

"De bedoeling is om op een snelle, risicoloze en efficiënte manier verdachte achtergelaten bagage te onderzoeken naar eventueel verborgen smokkelwaar, explosieven, wapens, enzovoort", klinkt het in het bestek. De toestellen moeten veilig zijn voor personen in de buurt en moeten onder meer kunnen worden gebruikt in open lucht en in gebouwen.



Recent bleek nog dat DOVO, de ontmijningsdienst van Defensie, in ons land nog nooit eerder zo veel verdachte pakketten heeft moeten opruimen. Tussen begin vorig jaar en de eerste helft van dit jaar ging het om zo'n 320 interventies, ongeveer vier per week. in de periode voor 2014-2015 waren er per week gemiddeld twee interventies.



Het is niet meteen duidelijk of de politie met de aankoop met DOVO zou samenwerken. De persdienst van de federale politie zegt momenteel geen verdere uitleg over de aankoop te kunnen geven "omdat het over een aanbestedingsprocedure gaat".