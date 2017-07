Federale overheid voert met truck campagne tegen zwerfvuil in Noordzee

Ook deze vakantie trekt de #Federaltruck naar zee! Breng jij ons ook een bezoekje? #beschermonzenoordzee @be_gezondheid pic.twitter.com/YQ17APAWQP — Federal Truck(@ FederalTruck) 27/06/17 02:00

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu trekt net als vorig jaar opnieuw met de Federal Truck naar de kust. Het is de bedoeling om vakantiegangers te informeren en te sensibiliseren. Zo wordt via een interactief spel getoond hoe afval uit de zee gehaald wordt. Deelnemers aan een quiz maken kans op tickets voor het waterdoecentrum Hidrodoe in Herentals. Uiteraard worden ook brochures over de bescherming van de Noordzee uitgedeeld.



Sensibilisering

Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer wijst op het belang van sensibilisering. "Elk stuk plastic of elke peuk die niet opgeruimd worden, komen immers ooit in het water en in onze Noordzee terecht. Alleen door allemaal een duit in het zakje te doen, kunnen we de afvalproblematiek op zee verkleinen."



Vanaf 11.00 uur staat de Federal Truck op de dijk van Nieuwpoort. De rest van de week is de truck achtereenvolgens in Middelkerke, Sint-Idesbald, Oostende en Wenduine te vinden. In de week van 21 tot 25 augustus wordt ook nog in Zeebrugge, Bredene, Blankenberge, Oostduinkerke en Koksijde campagne gevoerd. In de namiddag vindt telkens een strandopruiming plaats.