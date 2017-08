FAVV na tegenexpertise: "Europese drempel fipronil toch overschreden in België"

Eerder werd altijd gezegd dat de fipronilwaarden in de Belgische stalen ver onder de Europese normen bleven. Waarom er nu een verschil in het resultaat opgedoken is, wordt onderzocht, zo luidt het.

Bij een van de bedrijven, dat op 18 juli werd geblokkeerd en waar toen stalen werden genomen, bleek uit het aanvankelijke resultaat van de analyse een aanwezigheid van 0,076 mg/kg fipronil, ruim onder de Europese veiligheidsdrempel van 0,72 mg/kg. Het bedrijf maakte gebruik van zijn recht op een tegenexpertise en uit de tegenanalyse van het tweede staal bleek een aanwezigheid van 0,92mg/kg, waarmee de Europese drempel overschreden wordt.

De eieren van het bedrijf in kwestie werden op 18 juli geblokkeerd en hebben volgens het FAVV "dus in principe de consument niet bereikt".

Het FAVV verwittigt vandaag ook de andere Europese landen via het RASFF-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed).

De regering zit momenteel samen voor overleg. Nadien zal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) over eventuele maatregelen communiceren.