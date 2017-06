Extra treinen aan zacht prijsje naar toeristische plekken vanaf zaterdag

Vanaf zaterdag 1 juli 2017 tot en met zondag 3 september 2017 rijden er zowel op weekdagen als tijdens het weekend extra treinen van en naar de grote kuststations (Oostende, Knokke, Blankenberge, De Panne). Iedere weekdag rijden er in totaal dertig extra treinen. Op weekend- en feestdagen zijn dat er 32. Indien er extra mooi weer wordt voorspeld, kunnen daar zowel op een weekdag als tijdens het weekend nog zes extra treinen bij komen. Daarnaast kunnen bij een grote toevloed aan reizigers ook in real time extra treinen worden ingelegd. NMBS houdt daarvoor personeel en treinen stand-by, zodat die zo snel mogelijk kunnen worden ingezet.



Ook naar andere toeristische bestemmingen (Walibi, Pairi Daiza, Ardennen) wordt het treinaanbod tijdens de zomervakantie versterkt. Op een weekdag gaat het om dertien extra treinen van en naar de stopplaatsen van Bierges-Walibi en Houyet (afvaart van de Lesse). Op een weekenddag rijden er 24 extra treinen van en naar Bierges-Walibi, Houyet (afvaart van de Lesse) en Cambron-Casteau (Pairi Daiza).



Voordelige tarieven

Naast het extra treinaanbod heeft NMBS ook deze zomer voordelige tarieven. Nieuw dit jaar is dat reizigers kunnen genieten van een extra lang weekendbiljet, waarmee ze voor de helft van de prijs heen en terug naar eender welke Belgische bestemming kunnen reizen. Tijdens de zomervakantie is dit weekendbiljet geldig vanaf donderdagavond 19 uur tot en met maandag.



Minder piekuurtreinen

Vanaf maandag 3 juli 2017 tot en met vrijdag 1 september rijden er anderzijds minder piekuurtreinen dan normaal. Tijdens de rest van het jaar worden die piekuurtreinen ingezet om de ochtend- en avondpiek te versterken.