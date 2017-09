Expert: "Kraantjeswater is schoner dan bronwater"

397,68 euro. Zoveel betaalt het gemiddelde Vlaamse gezin dit jaar voor drinkwater. Dat berekende de WaterRegulator. Dat water stroomt gewoon uit de kraan en is perfect drinkbaar. En toch laden we ons karretje in de supermarkt vol met flessenwater. Compleet zinloos, vindt professor Kitty Nijmeijer van de Technische Universiteit Eindhoven, gespecialiseerd in membranen waarmee onder andere water wordt gefilterd. Zij roept op om dat gebottelde bronwater gewoon in de rekken te laten liggen.