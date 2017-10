Ex-vrouw schetst geen fraai beeld van 'De Reus': "Vat vol frustratie"

Een rijkswachter die dronk, extreemrechtse praat verkocht en gek was van wapens. Denise Vandyck schetst geen fraai beeld van haar ex-man, zo berichten de kranten van Mediahuis vandaag.

De vrouw is formeel: de Reus is haar ex-man, met wie ze in het najaar van 1992 trouwde. Het is een vaststelling die haar doet sidderen. "Doodsbenauwd krijg ik het ervan. 'Ik ben bezig met de Bende van Nijvel', zei Chris altijd. De gedachte dat hij vóór de Bende werkte, ervaar ik als waanzinnig."

Share 'Chris was alcoholverslaafd en begon de dag steevast met jenever. Er was geen houden aan' Ze leerden mekaar kennen in 1991, zes jaar nadat de Bende van Nijvel voor het laatst had toegeslagen. Ze schetst geen fraai beeld van haar toenmalige echtgenoot. "Chris was alcoholverslaafd en begon de dag steevast met jenever. Er was geen houden aan." Denise herinnert zich zijn fascinatie voor gevechtssport. "Judo, karate en jiujitsu, daar was hij maniakaal mee bezig geweest." Hoewel hij zelf Poolse roots had, moest hij niets weten van buitenlanders. "Hij verkocht geregeld racistische praat." Ze voegt nog toe dat Chris geen leiderstype was. "Chris kan nooit de bedenker zijn geweest. Hij had nooit de grootste mond."

Frustratie

Amper drie maanden na hun huwelijk zette ze de rijkswachter in het voorjaar van 1993 aan de deur. "Hij had sporadisch goede momenten, maar was een vat vol frustratie. Iemand die niet graag over zijn verleden praatte. Al zei hij ook soms dat hij fier was op zijn tijd bij de Groep ­Diane."

Pas zes jaar na hun breuk zou het paar officieel scheiden. Ze zweert dat ze tot vrijdag geen seconde aan betrokkenheid bij de Bende van Nijvel heeft gedacht. Ze hoopt dat de nabestaanden van de slachtoffers de volledige waarheid te horen krijgen.