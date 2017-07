Europese lening van 100 miljoen euro voor Belgisch elektriciteitsnetwerk

Het Stevin-project moet ervoor zorgen dat de door windmolens op zee geproduceerde energie optimaal wordt aangesloten op het onshore net. Dat gebeurt via de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt die via Zeebrugge naar Zomergem loopt en de geproduceerde stroom verdeelt over het Belgische net. De werken zitten momenteel in een eindfase, eind dit jaar zou de infrastructuur operationeel worden. Daarnaast zal op het Stevin-traject ook het Nemo-project aangesloten worden. Dat moet de aanvoer van Britse stroom vanaf 2019 mogelijk maken.



Beide projecten kaderen in het Europese energiebeleid. Ze faciliteren immers het gebruik van hernieuwbare energie en versterken de bevoorradingszekerheid door nieuwe en betere aansluitingen met de netwerken van andere landen tot stand te brengen, aldus de EIB. De investeringsbank van de Europese Unie reserveerde sinds 2009 al meer dan 2 miljard euro voor hernieuwbare energie in België. Zo stak er ook Europees geld in het onlangs opgeleverde Nobelwindpark bij Oostende.



De nieuwe lening van 100 miljoen voor het Stevin-project heeft een termijn van zeven jaar.