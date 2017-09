Europese Commissie wil regels over interne grenscontroles in Schengenzone aanpassen

"De Commissie erkent dat nieuwe veiligheidsuitdagingen zijn opgedoken, zoals de aanslagen in Barcelona en Turku onlangs nog aantoonden. De grenscode van Schengen is misschien niet voldoende aangepast aan deze evoluerende veiligheidsuitdagingen", zei Avramopoulos. De eurocommissaris liet verstaan dat hij snel met voorstellen voor een update van de grenscode op de proppen zal komen.



Avramopoulos reageerde daarmee op een brief van Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen. De vijf landen vinden de huidige regels te rigide, omdat ze hen slechts toelaten om gedurende zes maanden grenscontroles te houden bij "ernstige bedreigingen" voor de binnenlandse veiligheid of de openbare orde. Die termijn kan in uitzonderlijke gevallen opgetrokken worden tot twee jaar. De vijf landen willen de termijn verlengen tot twee jaar, en vier jaar in uitzonderlijke gevallen.



Momenteel maakt enkel Frankrijk gebruik van die optie. Het land besloot na de terroristische aanslagen van Parijs in november 2015 om zijn grenzen opnieuw te bewaken. Latere terreurdaden noopten de Fransen ertoe die grenscontroles steeds opnieuw te verlengen. De huidige deadline is 31 oktober 2017.



Ook Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen voerden in 2015 opnieuw grenscontroles in. Die landen verwezen niet naar de terreurdreiging, maar naar de massale instroom van vluchtelingen via de Balkanroute. Hun termijnen verstrijken op 11 november, en Avramopoulos herhaalde donderdag opnieuw dat die controles in november opgedoekt moeten worden.



Binnen de Schengenzone zijn nationale grenscontroles in principe opgeheven. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker lanceerde woensdag nog een oproep om Roemenië en Bulgarije -ruim tien jaar na hun toetreding tot de Europese Unie- eindelijk toe te laten tot de zone. Zijn oproep viel donderdag op een koude steen bij de Duitse minister Thomas de Maizière. "Ik deel zijn visie, maar eerlijk gezegd, er is nog een redelijk lange weg af te leggen".