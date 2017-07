Europa dreigt met monsterboetes voor Merck, GE en Canon

Het Duitse chemie- en farmacieconcern Merck zou bij de overname van Sigma-Aldrich foutieve en misleidende informatie hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor het Amerikaanse General Electric bij de geplande overname van het Deense windturbinebedrijf LM Wind. Als dit wordt bevestigd, kunnen beide bedrijven een boete krijgen van 1 procent van hun jaaromzet.



Het Japanse Canon zou de overname van Toshiba Medical Systems in gang hebben gezet zonder dit te melden en te wachten op toestemming. Canon kan een boete van 10 procent van zijn wereldwijde omzet krijgen als de verdenkingen worden bewezen.



Europa keurde de drie transacties al goed. Die beslissing wordt niet teruggedraaid. EU-Commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) wil snel kunnen beoordelen of fusies en overnames niet marktverstorend werken. "Maar we kunnen ons werk alleen goed doen als we kunnen vertrouwen op de samenwerking met de betreffende bedrijven."