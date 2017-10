EU-landen stellen beslissing over nieuwe vergunning glyfosaat uit

Glyfosaat is de meest verkochte onkruidverdelger ter wereld en is vooral bekend als het actieve bestanddeel van Roundup, dat op de markt gebracht wordt door de Amerikaanse chemiereus Monsanto. Het product is bijzonder controversieel sinds de Wereldgezondsorganisatie (WHO) in 2015 bekendmaakte dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen" is. Het Europese Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vinden dan weer dat er geen link kan worden gelegd tussen glyfosaat en kanker. Bovenop die wetenschappelijke onduidelijkheid kwam een aantal maanden geleden nog de onthulling dat Monsanto de wetenschappelijke studies naar glyfosaat had proberen te beïnvloeden.