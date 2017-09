Erik Van Looy danst als Kermit de Kikker als hij te veel gedronken heeft

Evi Hanssen presenteert elke zaterdag het gloednieuwe radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze met een bekende gast de actualiteit overloopt. In haar programma gaat Hanssen geen enkel taboe uit de weg. Zo had ze het deze ochtend in een openhartig gesprek met regisseur Erik van Looy over het leven na zijn scheiding: "Je verandert wel na een scheiding. Als het leven een wedstrijd is, dan is dat de ergste nederlaag die je kunt leiden." In de periode na zijn scheiding beleefde Van Looy zijn tweede jeugd door plots veel uit te gaan én - opmerkelijk voor een geheelonthouder- ook alcohol te drinken. "Het vele uitgaan was dan ook een soort 'vluchten'voor mij " voegde Van Looy daaraan toe. Evi Hanssen wilde graag weten wat voor drinker Erik eigenlijk is: "Als ik gedronken heb, word ik nog vriendelijker", waarop zijn goede vriend, Kevin Janssens, erbij gehaald wordt via de telefoon: "Erik wordt heel sociaal als hij gedronken heeft. Hij wordt ook heel snel zat. Als hij twee slokken drinkt van een vodka -redbull, staat hij al op zijn kop. Erik voelt dan ook de drang om te gaan dansen. Je moet je dat voorstellen als Kermit de Kikker die een paar glazen teveel gedronken heeft. Heel bijzonder om te zien"



