Enkelband mogelijk vanaf 12 jaar

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor jeugdsancties. De regering grijpt die overheveling aan om de mogelijkheden van elektronisch toezicht uit te breiden. Tot nu toe worden jongeren die huisarrest krijgen namelijk gecontroleerd door patrouilles van de lokale politie, terwijl het ook efficiënter kan vanop afstand. Via enkelbanden, bijvoorbeeld. Vanaf 2019 kunnen 12- tot 18-jarigen zo’n enkelband krijgen.

De Vlaamse regering zat vandaag de hele dag samen voor de laatste ministerraad van het politieke jaar. Traditioneel moesten er nog tientallen knopen worden doorgehakt. Dat duurde langer dan verwacht, want tot op het allerlaatste moment werd er gediscussieerd. Zo nam de regering een belangrijke beslissing over het decreet van minister Jo Vandeurzen (CD&V) voor het nieuwe jeugddelinquentierecht.

Ruis op de lijn

Al zit er wel serieus wat ruis op de lijn binnen de Vlaamse regering. N-VA pakt uit met de enkelband, terwijl CD&V-minister Vandeurzen er tegen is. “Een enkelband is absoluut niet te verkiezen”, zei hij vanavond. “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een enkelband niet aan te raden is bij minderjarigen. Een jeugdrechter weet ook wel beter dan dat.” Voor CD&V is de hervorming van het jeugddelinquentierecht “een positief verhaal” van begeleiding en re-integratie. Maar in de letter zet het decreet de deur wel open voor de enkelband. Waar N-VA gisteravond laat dan ook graag mee uitpakte.