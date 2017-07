Elke dag vluchten met radioactieve pakketten naar ons land

Daardoor werden de passagiers en de bagageafhandelaars mogelijk blootgesteld aan een lage dosis straling.De radioactieve bron - zo groot als een kootje van de pink - had in Caïro nooit op transport mogen vertrekken, stelt het FANC, dat het incident onderzoekt.

De eerste resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat er nooit een levensgevaarlijke situatie ontstaan is voor de passagiers of de bagageafhandelaars op de luchthavens van Zürich en Brussel. Daarvoor was het stralingsniveau van het radioactieve element niet groot genoeg.

"Qua blootstelling is dit vijf à zes keer boven de limiet. Maar men moet men zich niet ongerust maken: dit is geen levensgevaarlijke dosis", legt Simon Coenen van het FANC uit. Lees er meer over in onze pluszone.