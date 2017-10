Elk kind met dyslexie krijgt hulp op school

Hilde Crevits (CD&V) maakt 900.000 euro vrij zodat alle leerlingen met dyslexie via hun school toegang krijgen tot voorleessoftware. 60.000 Vlaamse scholieren zijn daarbij gebaat.

Kinderen met woordblindheid of dyslexie slepen zich door hun schoolboeken en hebben alle moeite van de wereld met spelling. Maar er bestaan hulpmiddelen, zoals voorleessoftware. Met dat programma kunnen kinderen luisteren naar hun leer- en werkboeken, maar ook naar teksten van het internet.

Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat je leest. Vul je taken in, of tik je een tekst, dan hoor je ook wat je schrijft. Het woord horen, zorgt voor minder fouten. En het programma heeft ook een woordvoorspeller: schrijft de leerling bijvoorbeeld 'teit', dan vraagt de computer of het kind niet 'tijd' bedoelt.

Biedt de school ze niet aan, dan moeten ouders het computerprogramma zelf kopen, een kost van 400 euro Van de Vlaamse scholieren kampt 7 procent met ernstige lees-, spelling- of schrijfproblemen. In totaal gaat het om 60.000 Vlaamse leerlingen. Voor een secundaire school met 400 leerlingen gaat het bijvoorbeeld al snel om 28 scholieren.

Die kinderen hebben allemaal nood aan de voorleessoftware, maar slechts een op de vier leerlingen heeft er toegang toe. En biedt de school ze niet aan, dan moeten ouders het computerprogramma zelf kopen, een kost van 400 euro.

Het is niet zo dat er vandaag geen softwarepakketten worden bijgekocht door de Vlaamse overheid. "Maar met het huidige budget van 50.000 euro kunnen er jaarlijks slechts zeven pakketten van vijf usb-sticks toegekend worden", geeft onderwijsminister Crevits (CD&V) toe. Die 350 pakketten zijn onvoldoende, want er komen tien keer zoveel leerlingen met dyslexie bij.