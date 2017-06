Eigen vakantiejob eerst?

“All animals are equal, but some animals are more equal than others.” Geen enkele andere uitspraak wordt in de context van gelijkheid en non-discriminatie vaker aangehaald. Om niet te zeggen té vaak. Daarbij wordt deze slogan uit Orwells Animal Farm steevast zo gelezen dat ‘more equal’ duidt op bevoorrechting.

In de context van het boek zouden dus de varkens – als heersers op de post­revolutionaire boerderij – ‘more equal’ zijn dan de overige dieren: machtiger en meer geprivile­gieerd.

Een afwijkende en niet minder (on)logische interpretatie lijkt echter mogelijk.