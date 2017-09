Eerste Vlaamse schoolwijkagent vat post op speelplaats Genkse scholen

De schoolwijkagent zal de vaste contactpersoon zijn tussen de politie en de scholen. Hij wordt het aanspreekpunt voor zowel directie, leerkrachten, leerlingen als hun ouders. Ze kunnen bij hem onder andere terecht voor problemen als druggebruik, diefstallen, vechtpartijen of signalen over mogelijke radicalisering.



Ook verkeersproblemen in de schoolomgevingen kunnen bij hem worden gemeld. Hij speelt die dan door aan de politiediensten die daarin gespecialiseerd zijn. De agent heeft geen bureau in de school maar zal er geregeld aanwezig zijn.



"De directies van de scholen staan positief tegenover het project", zegt Sophie Lever, diensthoofd van de wijkpolitie. "Na een jaar gaan we het evalueren en beslissen we of we voortdoen."