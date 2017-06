Voor het eerst in twintig jaar stijgt het aantal buurtsupermarkten weer. Dat blijkt uit cijfers van zelfstandigenorganisatie Unizo. Ze hadden het lange tijd moeilijk door concurrentie met grotere supermarkten. Maar nu in heel wat buurten de slagers en bakkers verdwijnen, nemen de buurtsupermarkten die rol over. In 2015 kwamen er 24 nieuwe buurtsupermarkten bij, vorig jaar nog eens 50.